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Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России, композитора Александра Зацепина с 95-летием. Телеграмма главы государства опубликована в среду, 10 марта, на сайте Кремля.

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«Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли Вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь», — отмечается в поздравлении президента.

Путин также отметил, что произведения Зацепина многие годы звучат в исполнении известных артистов, ими украшают художественные и мультипликационные фильмы, они дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством.

Глава государства также пожелал юбиляру здоровья и благополучия.

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Является автором музыки к фильмам «Земля Санникова», комедиям Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».

Произведения композитора исполняли Алла Пугачева, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Марина Хлебникова и другие артисты.

В 1997 году стал заслуженным деятелем искусств России. Народный артист России (2003). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011).

Накануне своего юбилея Зацепин пообщался с «Известиями». Композитор рассказал, что вдохновляется заснеженными Альпами и Женевским озером, пишет музыку для детских спектаклей, сравнивает рэп с женщиной и собирается дать концерт в Кремле.

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