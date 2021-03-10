Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области

Снегопад обрушится на Челябинскую область. На дорогах ожидается гололедица. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Действие циклона продлится с 10 по 12 марта. Из-за сильного ветра скоростью 12 м/с возможны снежные заносы, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на специалистов «Гисметео».

О неблагоприятной ситуации на дорогах и метели предупредили и в региональном миндортрансе. После дневного потепления осадки превратятся в мокрый снег, а ночью, когда температура опустится до –16 градусов, снег превратится в наледь.

Агентство напоминает, что из-за сильного ветра и снегопада накануне, 9 марта, остановилось движение грузового транспорта на челябинском участке федеральной трассы М-5.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы сильный снегопад обрушится на Омскую область.