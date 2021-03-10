Более 2 тыс. домов может затопить при паводке в Уфе

Власти Уфы рассмотрели три возможных сценария половодья в городе. При неблагоприятном стечении обстоятельств подтопление угрожает более чем 2 тыс. домов.

По словам начальника управления гражданской защиты Рафаэля Ахметова, при подъеме уровня воды в реках не выше отметки 660 см вода до жилых зданий не дойдет. При подъеме воды до 700–800 см будет подтоплено порядка 1,7 тыс. домов в Ленинском, Кировском и Демском районах. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Если уровень талых вод достигнет максимального уровня, число подтопленных домов превысит 2,1 тыс.

В 2020 году во время половодья вода пришла более чем на 400 садовых участков и 89 придомовых территорий. Подтопление отмечалось лишь в нескольких домах.

Ранее прогнозы по паводку озвучили в Саратовской области. Подтопление угрожает более чем 7 тыс. жилых домов с населением 24 тыс. человек. Кроме того, в зоне паводка находятся 34 низовых моста. При необходимости движение по переправам закроют.