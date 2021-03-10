Эксперт назвал причины роста популярности ипотечных квартир от 65 кв. м

Из-за пандемии коронавируса фокус покупателей сместился с малогабаритного и бюджетного жилья в сторону более комфортного, в котором можно оборудовать рабочее место дома. Об этом заявил «Известиям» Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями (АУФИ) в среду, 10 марта.

«Доля продаваемых студий в новостройках достигла 15%, что прямо говорит об отсутствии спроса на них», — сказал эксперт.

По его словам, тренд на студии постепенно сводится к минимуму, и такое жилье теперь воспринимается только как арендное. Также растет спрос на квартиры с балконами/лоджиями, с возможностью обустройства кабинета или рабочего пространства.

«Самые популярные юниты — это однокомнатные и двухкомнатные квартиры, причем этот факт применим как к новостройкам, так и к вторичному жилью», — добавил Кричевский.

Он отметил, что квадратура в них редко составляет более 70 кв. м. От этой величины начинаются трехкомнатные полноразмерные квартиры, в которых нет маленьких комнат и кухонь, как, например, в хрущевках.

Эксперт рассказал, что в основном ипотека оформляется на первое жилье в жизни заемщика, поэтому, как правило, это однокомнатные или двухкомнатные квартиры.

Вместе с тем он добавил, что средний период, на который берется ипотека, вырос до 19 лет, а цены на недвижимость за прошлый год повысились примерно на 15% в среднем по России. Поэтому, по его словам, далеко не всегда покупка на волне роста является правильным решением.

Ранее в среду банк ВТБ сообщил, что с 10 марта снижает на 0,5 процентного пункта — до 7,9% — ставку по ипотеке на квартиры от 65 кв. м и на 0,4 процентного пункта — на рефинансирование ипотеки в других кредитных организациях. Такие условия доступны в рамках программы «Больше метров — ниже ставка».

Ипотеку можно оформить с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья на первичном и на вторичном рынках. Заем можно взять максимум на 30 лет не более чем на 60 млн рублей.