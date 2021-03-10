За февраль 2021 года в России выдали рекордный объем ипотечных кредитов

В феврале 2021 года в России выдано 147 тыс. кредитов на 410 млрд рублей, о чем свидетельствуют данные «Дом.РФ» и Frank RG. Это превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% в денежном, заявил в среду, 10 марта, вице-премьер Марат Хуснуллин.

Отмечается, что в общей сложности за январь–февраль в стране выдано 242 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 669 млрд рублей.

«Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд. Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года ― это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия», — сказал Хуснуллин.

По его словам, основная причина таких объемов ― рекордно низкие ставки по ипотеке. Вице-премьер подчеркнул, что огромный вклад в этот результат вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, оператором которой является «Дом.РФ». С помощью этого инструмента с апреля прошлого года купили жилье свыше 400 тыс. семей, сумма выдачи достигла 1,2 трлн рублей. Он добавил, что у программы есть колоссальный положительный эффект как для решения жилищного вопроса граждан, так и для расширения объемов стройки.

«Институт развития в жилищной сфере в тесном взаимодействии с правительством и Банком России реализует целый комплекс системных мер по повышению доступности ипотеки. В их числе ― цифровизация ипотечного кредитования: дальнейшее внедрение электронных закладных, перевод всего процесса выдачи и банковского сопровождения кредита в электронную форму. Это снижает издержки банков и позволяет им уменьшать ставки», ― рассказал глава «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Также он подчеркнул, что дополнительно снижению ставок способствует развитие рынка ипотечных облигаций, которые помогают привлекать в сектор долгосрочные финансовые ресурсы. Эти деньги идут в том числе на выдачу новых ипотечных кредитов, добавил он.

Согласно данным Центробанка РФ, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в стране составила 7,23%. На первичном рынке, где действуют льготные программы с государственным участием, средняя ставка еще ниже ― 5,86%.

5 марта сообщалось, что Центробанк выявил регионы РФ с самой недоступной ипотекой. Ими по итогам января оказались Чечня, Тува и Ингушетия. Так, в Республике Чечня средняя ставка составила 8,06% годовых, в Ингушетии чуть меньше (8,03% годовых), а в Туве она оказалась равна 7,99%. Самыми доступными оказались ипотечные кредиты в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%).

В тот же день эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с «Известиями» объяснил высокие ставки по ипотеке в этих регионах тем, что там строится мало жилья.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что средний размер ипотечного кредита в России в январе этого года вырос на 1,7% и впервые составил 3,004 млн рублей. Как отметил генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин, рост среднего чека опасений на данный момент не вызывает. Он также указал на то, что кредитное качество ипотеки в целом всё еще остается стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения. По его словам, для рынка это не несет негативного влияния.