Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя

Сайты большинства государственных органов России восстановили свою работу после сбоя, который произошел в среду, 10 марта.

Уже заработали сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития, Минцифры, а также Совета безопасности РФ, Госдумы и МВД.

Однако на данный момент еще не работает сайт Следственного комитета РФ.

В этот же день сервис Downdetector сообщил о сбое в работе российского провайдера «Ростелеком» в крупных городах России.

Как рассказали в пресс-службе Минцифры РФ, проблемы с доступом к сайтам связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению работоспособности сети.

В ведомстве отметили, что проблемы с доступами к сайтам не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении Twitter.