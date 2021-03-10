Жителей Алтайского края предупредили об усилении ветра и снегопаде

В ближайшие двое суток в Алтайском крае прогнозируют ухудшение погоды. Ветер в регионе усилится до 22 м/с.

По данным синоптиков, в Алтайском крае ожидается мокрый снег. Местами возможно образование гололеда, а также налипание снега на провода. Об этом сообщает altapress.ru.

Температура воздуха 11 марта составит –2...–7 градусов. 12 марта похолодает до –17 градусов. Понижение температуры будет связано со смещением западного циклона. На его смену в Алтайский край придет антициклон.

Ранее сообщалось, что 10 марта в Москве обновился температурный рекорд. В столице похолодало до –20,5 градуса. Прежний рекорд для этой даты держался с 2006 года, когда столбики термометров опустились до –17 градусов.