В МИД РФ оценили отношение к журналистам в ходе протестных акций в Европе

Жестокое отношение к журналистам в ходе подавления протестных акций в Европе говорит о низком уровне соблюдения прав человека на Западе. Об этом в среду, 10 марта, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов.

«Непримиримая позиция Парижа по отношению к движению «желтых жилетов» в целом и та недемократическая жестокость, с которой разгонялись их выступления, а также антиковидные бунты в Германии, Великобритании, Бельгии и других странах <...> дают основания задуматься о серьезном кризисе прав человека в Старом Свете, а также о необходимости срочно разрабатывать дополнительный механизм защиты представителей СМИ, освещающих массовые акции», — сказал дипломат на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Тимохов в своем заявлении обратился к опыту некоторых европейских стран в этой области. В частности, он упомянул Великобританию, где журналист, действующий на территории проведения незаконной акции, приравнивается к ее рядовому участнику, в случае если работает без удостоверения.

Он отметил, что в Финляндии имеющие соответствующее удостоверение представители СМИ могут свободно освещать любые протестные акции. Вместе с тем на определенных мероприятиях журналисты обязуются носить жилеты с отличительными знаками, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

В декабре 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов — сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия». Им предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

МИД России назвал действия латвийских властей «вопиющим примером попрания основ демократического общества».