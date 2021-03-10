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Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

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Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал заявление об отставке. Об этом сообщается в среду, 10 марта, на сайте законодательного органа страны.

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Уточняется, что Галстян переходит на работу в частный сектор. В пресс-службе парламента пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС.

Также премьер сообщил, что глава Генштаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности в соответствии с законом, объяснив, что президент Армении не подписал проект указа об увольнении Гаспаряна, но и не стал оспаривать его в Конституционном суде.

Гаспарян назвал заявление премьера о его отставке антиконституционным.

В связи с этим Саркисян обратился в Конституционный суд. Он заявил, что решение КС по этому вопросу может повлиять на сложившуюся ситуацию и приведет к правовой определенности.

В Армении после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе проходят протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Ситуация обострилась после того, как 25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Тот в свою очередь усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

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