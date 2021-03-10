В России предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров

Минцифры внесло предложение обязать иностранные социальные сети выплачивать подоходный налог за рекламу у российских блогеров. Такое предложение ведомство внесло в план развития отрасли информационных технологий в РФ.

Согласно документу, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные интернет-платформы в качестве налоговых агентов обяжут уплачивать в российский бюджет налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге, говорится в документе, который представили «Ведомости».

Уточняется, что блогеры, получающие деньги за рекламу на личный счет, никак его не оформляют. Банк и налоговая инспекция не квалифицируют суммы до 500 тыс. рублей как коммерческие.

По словам директора юридической компании «Юрвиста» Андрея Петропольского, российский бюджет недосчитывается таким образом миллиарды рублей ежегодно. Инициатива Минцифры будет способствовать росту поступлений средств от деятельности блогеров в бюджет, подчеркнули в министерстве.

Проект закона планируется подготовить к середине 2021 года.

По оценкам компании BloggerBase, за 2020 год блогеры, которые работают с производством видеоконтента, заработали в России около 18 млрд рублей, пишет «Газета.ру». Ограничения, введенные с 2020 года из-за ситуации с коронавирусом, вызвали у россиян повышенный интерес к интернету, в итоге количество рекламы в интернете, в том числе через социальные сети, резко выросло.

Между тем, как пояснил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, прежде всего нужно обязать иностранные компании открывать представительства в России и выполнять ранее принятые законы. «Только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования», — сказал Зыков.

1 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо разработать меры, которые заставят зарубежные IT-гиганты выполнять требования Роскомнадзора и российские законы.

По ее словам, зарубежные IT-платформы и интернет-гиганты зарабатывают на России «огромные деньги», однако не платят налоги в российский бюджет. В связи с этим следует обязать компании зарегистрировать в России свои представительства для налоговых отчислений, отметила спикер.

1 февраля президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству до 1 августа разработать предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, осуществляющим свою деятельность в рунете.

Также Путин поручил правительству разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве, а также проект плана мероприятий (дорожной карты) по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».