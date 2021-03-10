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ФСБ задержала школьника за подготовку теракта в Пензенской области

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16-летний школьник хотел устроить теракт в школе в Пензенской области из-за неприязни к одноклассникам и учителям, подросток задержан. Об этом в среду, 10 марта, сообщил Следственный комитет России.

«В отношении подростка 2005 года рождения возбуждено уголовное дело по <...> приготовлению к террористическому акту. <...> По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе», — говорится в сообщении ведомства.

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Следствие отмечает, что при нападении школьник собирался применить гладкоствольное охотничье ружье. Во время осмотра жилища у школьника и его родственников изъяты ружье и порох.

Следователи просили суд поместить подростка под стражу, но ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

В ноябре в Нальчике было возбуждено уголовное дело после нападения учеников на педагога в одной из школ города.

Как стало известно, один из учеников 8-го класса и его друг, находясь в здании школы, напали на учителя и начали его избивать. Педагог с целью самообороны выстрелил из травматического оружия, в результате которых один из нападавших был травмирован.

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