Две женщины пострадали при сходе снега с крыш в Томске

Двух женщин доставили в больницу с травмами после падения снега с крыш в Томске. МЧС просит жителей города быть внимательными, проходя вблизи зданий.

Первый инцидент произошел на проспекте Ленина. Снег упал на 36-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу для осмотра, у нее выявили поверхностную травму волосистой части головы. Об этом сообщает РИА «Томск».

На проспекте Фрунзе при падении снега пострадала 27-летняя женщина. Ее доставили в больницу для осмотра.

В МЧС отмечают, что на исходе зимы случаи схода снега с крыш фиксируют регулярно при температуре, близкой к 0 градусов. Сотрудники ведомства просят томичей быть внимательными. При характерном шуме схода снега необходимо прижаться к стене здания, так как козырек крыши послужит укрытием. Водителям рекомендуют не парковать автомобили вблизи зданий и сооружений.

В конце февраля 41-летняя женщина пострадала при сходе снега с подоконника торгового центра в Омске.