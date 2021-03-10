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Детский сад построят в Омске по нацпроекту

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В поселке Большие Поля в Омске появится новый детский сад на 140 мест. Его построят в рамках нацпроекта «Демография».

Разрешение уже получено. Проектную документацию по будущему учреждению готовил «Проектный институт «Горпроект».

Здание сделают трехэтажным, один этаж будет подземным. Общая площадь помещений составит 2872 кв. м. Ожидается, что это будет первый в поселке полноценный детский сад, пишет ИА «Город55».

Ранее сообщалось о строительстве садика в микрорайоне «Прибрежный». Его также возведут в рамках нацпроекта. Он будет рассчитан на 260 мест.

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