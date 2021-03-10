Жители Тюмени пожаловались на воду с ржавчиной

Жители разных районов Тюмени пожаловались на качество воды, текущей из их крана. Такое явление наблюдается на протяжении нескольких дней. Люди в соцсетях публикуют фото ржавой и грязной воды.

По словам местных жителей, ни одна организация не хочет брать на себя ответственность за качество воды. Так, в управляющей компании говорят, что холодную воду подает Водоканал, а там, в свою очередь, утверждают, что вода соответствует нормам по результатам лабораторных исследований.

В администрации города порталу «Наш город» рассказали, что в понедельник, 8 марта, проводились внеплановые аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе. Для уменьшения границ отключения были внесены изменения в гидравлический режим в системе водоснабжения. Это послужило причиной мутности воды.

Сейчас проводятся промывки сетей, чтобы возобновить качественное водоснабжение.