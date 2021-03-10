Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Пашинян предложил президенту кандидатуру на пост начальника Генштаба ВС
Интернет
«Ростелеком» объяснил сбои в работе своих сервисов
Мир
Кения зарегистрировала «Спутник V»
Мир
Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе 
Политика
МИД РФ назвал австралийскую передачу о России злонамеренной пропагандой
Общество
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Пензенской области
Общество
Опубликованы кадры задержания главы минздрава Алтая Коваленко
Интернет
Пользователи Qiwi пожаловались на сбои в работе сервиса в России

Жители Тюмени пожаловались на воду с ржавчиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители разных районов Тюмени пожаловались на качество воды, текущей из их крана. Такое явление наблюдается на протяжении нескольких дней. Люди в соцсетях публикуют фото ржавой и грязной воды.

По словам местных жителей, ни одна организация не хочет брать на себя ответственность за качество воды. Так, в управляющей компании говорят, что холодную воду подает Водоканал, а там, в свою очередь, утверждают, что вода соответствует нормам по результатам лабораторных исследований.

В администрации города порталу «Наш город» рассказали, что в понедельник, 8 марта, проводились внеплановые аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе. Для уменьшения границ отключения были внесены изменения в гидравлический режим в системе водоснабжения. Это послужило причиной мутности воды.

Сейчас проводятся промывки сетей, чтобы возобновить качественное водоснабжение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021