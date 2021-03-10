УАЗ выпустил новую версию грузовика «УАЗ Профи»
Ульяновский автозавод представил новую версию легкого коммерческого грузовика «УАЗ Профи» грузоподъемностью 1,5 т. Стоимость новинки составляет от 980 тыс. рублей. Об этом 10 марта сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского автопроизводителя.
Модификация, получившая официальное название «Полуторка», пришла на смену моноприводному варианту «Профи» в модельной линейке бренда. Новинка получила усиленную подвеску с двускатной ошиновкой на задней оси, новый вариант исполнения тента с возможностью боковой загрузки, а также 150-литровый бак для установки газобалонного оборудования. Кроме того, у «Полуторки» появился длиннобазный вариант.
Автомобиль по-прежнему оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Базовая комплектация включает подушку безопасности водителя, регулировку руля по вылету и углу наклона, центральный замок, иммобилайзер, стеклоподъемники с электроприводом, функцию подогрева наружных зеркал, такелажные петли для фиксации груза.
В списке опций, появилось водительское кресло от «УАЗ Патриот»: у него развитая боковая поддержка, увеличенная подушка, поясничный подпор и возможность регулировки по высоте.
6 марта сообщалось, что УАЗ рассматривает возможность организации производства легковых автомобилей иностранного производства.
Иномарками, которые встанут на конвейер в Ульяновске, могут оказаться внедорожник и пикап на платформе Isuzu D-Max и Isuzu MU-X. При этом, если иностранное шасси получится «скрестить» с платформой модели «УАЗ Патриот», то выпускать эти модели будут как под брендом Isuzu, так и УАЗ.