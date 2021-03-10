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УАЗ выпустил новую версию грузовика «УАЗ Профи»

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Ульяновский автозавод представил новую версию легкого коммерческого грузовика «УАЗ Профи» грузоподъемностью 1,5 т. Стоимость новинки составляет от 980 тыс. рублей. Об этом 10 марта сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского автопроизводителя.

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Модификация, получившая официальное название «Полуторка», пришла на смену моноприводному варианту «Профи» в модельной линейке бренда. Новинка получила усиленную подвеску с двускатной ошиновкой на задней оси, новый вариант исполнения тента с возможностью боковой загрузки, а также 150-литровый бак для установки газобалонного оборудования. Кроме того, у «Полуторки» появился длиннобазный вариант.

Автомобиль по-прежнему оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Базовая комплектация включает подушку безопасности водителя, регулировку руля по вылету и углу наклона, центральный замок, иммобилайзер, стеклоподъемники с электроприводом, функцию подогрева наружных зеркал, такелажные петли для фиксации груза.

В списке опций, появилось водительское кресло от «УАЗ Патриот»: у него развитая боковая поддержка, увеличенная подушка, поясничный подпор и возможность регулировки по высоте.

6 марта сообщалось, что УАЗ рассматривает возможность организации производства легковых автомобилей иностранного производства.

Иномарками, которые встанут на конвейер в Ульяновске, могут оказаться внедорожник и пикап на платформе Isuzu D-Max и Isuzu MU-X. При этом, если иностранное шасси получится «скрестить» с платформой модели «УАЗ Патриот», то выпускать эти модели будут как под брендом Isuzu, так и УАЗ.

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