Постпред России при ОЗХО обвинил организацию в двойных стандартах

Посол РФ в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал 10 марта двойными стандартами позицию западных стран по отношению к деятельности организации.

Речь идет о рассмотрении высшим руководящим органом ОЗХО – Конференцией государств-участников (КГУ) – проекта решения о поражении Сирии в правах по Конвенции.

Отмечается, что проект внесли французы при поддержке западных стран на основе тенденциозных выводов первого доклада атрибутивной команды Техсекретариата ОЗХО – Группы по расследованию и идентификации.

При этом, по словам дипломата, сделали это напрямую, минуя положенный в таких случаях фильтр Исполсовета, который призван сформулировать ту или иную рекомендацию Конференции в отношении проекта документа.

«Россия, в свою очередь, поскольку в истории ОЗХО еще не было подобного прецедента, когда КГУ необходимо высказаться без мнения Исполсовета, предложила обсудить французский проект решения в ходе текущей сессии, внеся для этого дополнительный пункт повестки дня <...> Этому же сразу воспротивились соавторы антисирийского решения, сначала попытавшись уговорить нас выступать в рамках существующей повестки дня, а потом, поняв ущербность своих заходов, просто поставили вопрос на голосование», — сказал Шульгин.

Результатом голосования стало отклонение российского предложения, однако внушительное количество воздержавшихся стран-членов говорит о том, что они не хотят ассоциировать себя с линией, принятой на вооружение западниками во главе с США, когда любые выгодные им вопросы попросту продавливаются в ОЗХО с помощью голосования, добавил дипломат.

«То, что произошло, очередное свидетельство того, как известная группа государств навязывает в Организации свои собственные правила в ущерб международному праву, всячески политизирует ее деятельность, стремясь реализовать свои геополитические интересы», — заключил постпред России при ОЗХО.

Ранее, 4 марта, в госдепартаменте США назвали условия для России, которые якобы помогут избежать новых санкций. Для этого Москва должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие». Как подчеркнули в Госдепе в среду, 3 марта, Россию гарантированно ждет второй раунд санкций, если страна не примет на себя обязательства о неприменении химического оружия.

В тот же день заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов. Дипломат отметил, что такой подход, в частности, проявлялся при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии. Он подчеркнул, что в тех ситуациях вся вина бездоказательно возлагалась на Дамаск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.