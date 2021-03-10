Сильный снегопад накроет Омск в ближайшие часы

В ближайшие часы в Омске начнется сильный снегопад. В Обь-Иртышском УГМС утверждают, что осадки продолжатся на территории региона в ночные часы и завтра днем, 11 марта.

ГАИ обратилась к участникам дорожного движения с просьбой скорректировать свое поведение на улицах. Мэрия готова вывести на магистрали дорожные службы для уборки снега.

В ночные часы на улицы выйдут около 300 единиц коммунальной техники, будут выполнены прометание проезжей части и обработка противогололедными препаратами, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на мэрию.

Всего за зимний сезон с территории Омска было вывезено 689 тыс. куб. м снега, из них почти 84 тыс. — с использованием привлеченного транспорта, а 37 тыс. — гражданами и хозяйствующими субъектами.

Ранее жителей Московского региона предупредили о сильных морозах. Потепление начнется лишь в пятницу днем, 12 марта.