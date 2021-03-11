Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Асоциальная сеть»

Режиссер: Тиллер Расселл. В ролях: Ник Робинсон, Дженнифер Юн, Джимми Симпсон, Джейсон Кларк, Пол Блотт, Даррел Бритт-Гибсон, Дэниэл Дэвид Стюарт, Кеннет Миллер, Александра Шипп и другие

Реальная история создателя сайта для торговли наркотиками в даркнете. Он — настоящий суперзлодей, бросивший вызов системе. Многомиллионное состояние, возможность по щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и вооружить небольшую страну — кажется, он был неуязвим. Но, как и всякий злодей, он встретил своего антагониста.

«День курка»

Фото: Вольга

Режиссер: Джо Карнахан. В ролях: Фрэнк Грилло, Мэл Гибсон, Наоми Уоттс, Рио Грилло, Кен Жонг, Шон МакКинни, Аннабелль Уоллис, Мишель Йео, Уилл Сассо, Селина Ло и другие

У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали сотню раз, но он всё равно просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а главное, зачем? Каждый его день теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы её остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса.

«Земля кочевников»

Фото: Дисней Студиос

Режиссер: Хлоя Чжао. В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Линда Мэй, Шарлин Суонки, Дэвид Стрэтэйрн, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз и другие

60-летняя Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Выход один — погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

Фильм — обладатель приза венецианского фестиваля «Золотой лев», лауреат «Золотого глобуса» и главный оскаровский фаворит.

«Бывшая»

Фото: IVI Originals

Режиссер: Евгений Пузыревский. В ролях: Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Владимир Селезнев

Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого своего жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.

«Трафик»

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Николас Джареки. В ролях: Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли, Мишель Родригес, Люк Эванс, Лили-Роуз Мелоди Депп, Ги Надон, Вероника Феррес и другие

Наркоторговец организует операцию по контрабанде между Канадой и США. Архитектор, выздоравливающий от оксиконтиновой зависимости, ищет правду о причастности своего сына к наркомиру, а университетский профессор сражается с неожиданными откровениями о своем работодателе — влиятельной фармацевтической компании, выводящей на рынок новое, «не вызывающее привыкания» обезболивающее.

«Нос, или Заговор «не таких»

Фото: All Media

Режиссер: Андрей Хржановский

Фильм, соединяющий анимацию, документалистику и игровое кино, посвящен пионерам, новаторам в искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.

Фестивали

XXI фестиваль «Триумф джаза»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В рамках фестиваля выступит пианист Эммет Коэн со своим трио, тромбонист Сергей Долженков представит свой новый масштабный проект — фьюжн-оркестр New Blood Big Band, а бессменный хедлайнер фестиваля — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана — исполнит программу совместно с пианистом и вокалистом Олегом Аккуратовым. Среди других участников — американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис со своей группой, квартет Антона Чекурова, певица Фантине, трубач-виртуоз Тиль Брённер и другие.

11, 12, 13 марта, 19:00, Московский международный дом музыки, Светлановский зал

«Масленица. Вакцинация» в Никола-Ленивце

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Гостям предлагают как следует встретить весну в вихре яркого карнавала. Масленица в Никола-Ленивце — это веселые гулянья с блинами и забавами и большой перформанс в режиме реального времени. Представление будет длиться весь день, а вечером зрителей позовут на сожжение большого арт-объекта Николая Полисского. Также гостей ждут игры и забавы, за участие в которых их будут кормить блинами и награждать ценными призами.

13 марта, Никола-Ленивец

Концерты

Чайковский и Прокофьев

Фото: youtube.com

В Большом зале консерватории выступит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением дирижера Михаила Шехтмана. В программе две великие русские симфонии: Пятая Чайковского — лирико-драматическое полотно, повествующее о противостоянии человека и грозной силы рока, и Первая («Классическая») Прокофьева — образец неоклассики.

11 марта, 19:00, Московская консерватория, Большой зал

Театры

«Дядя Ваня»

Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Галина Фесенко

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Сергей Безруков, Антон Хабаров, Карина Андоленко, Диана Егорова, Григорий Фирсов, Татьяна Павлуцкая и другие

Губернский театр продолжает премьерные показы спектакля «Дядя Ваня». Режиссер предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишенной взаимной любви. Свой взгляд он обращает не на «драму провинциальной жизни» — главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви и в вере, дарующей эту любовь. В роли Ивана Войницкого — Сергей Безруков.

13 марта, 19:00, Барвиха Luxury Village

«Между делом»

Фото: Театр имени Пушкина

Режиссер: Евгений Гришковец. В ролях: Алексей Агранович, Александр Арсентьев, Александра Урсуляк, Владимир Майзингер, Таисия Вилкова, Елизавета Кононова

Премьера в Театре имени Пушкина. Пьесу «Между делом» Евгений Гришковец написал в начале февраля 2020 года. Это почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы. История попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда — и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком. Создатели спектакля предупреждают — в постановке используется ненормативная лексика.

14 марта, 19:00, Театр имени Пушкина

«Офелия боится воды»

Фото: МХТ им. А.П.Чехова/mxat.ru

Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Игорь Золотовицкий, Наталья Рогожкина, Павел Филиппов

Спектакль по пьесе Юлии Тупикиной — трагикомедия о шекспировских страстях, кипящих в одной из современных семей. О вечном стремлении человека к чему-то возвышенному и прекрасному, к истинной любви и счастью, к заданной Шекспиром высоте взаимоотношений, страстей и драм.

14 марта, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова, Малая сцена

«Старший сын»

Фото: Московский театр Олега Табакова/tabakov.ru

Режиссер: Алена Лаптева. В ролях: Артур Касимов, Павел Шевандо, Сергей Беляев, Павел Чернышов, Максим Сачков, Наталья Попова, Ангелина Пахомова и другие

Премьера в «Табакерке». Спектакль по пьесе Александра Вампилова рассказывает, как два молодых человека, опоздавших на последнюю электричку, в поисках ночлега звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Чтобы их оставили переночевать, один из них представляется сыном хозяина, о котором тот не подозревал. Хозяева квартиры ему верят и принимают парней в прямом смысле слова как родных. Так у отставного музыканта Сарафанова появляется старший сын, а у его детей — старший брат. Новоиспеченный «сын» — Бусыгин даже не подозревает, сколько сюрпризов всем обитателям квартиры Сарафанова и ему самому готовит этот легкомысленный и отчаянный ночной визит.

15 марта, 19:00, Московский театр Олега Табакова

«Записки покойника»

Фото: Студия театрального искусства/sti.ru

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Иван Янковский, Сергей Качанов, Григорий Служитель, Игорь Лизенгевич, Александр Прошит, Анастасия Имамова и другие

В основе спектакля по произведениям Михаила Булгакова лежат природа чувств сновидений и трагикомическое восприятие мира. Постановщику хотелось сосредоточиться на взаимоотношениях автора и его героев, автора и театра, драматурга и режиссера. В роли Максудова — Иван Янковский.

17 марта, 19:00, Студия театрального искусства

Музеи

«Лица / Лики / Морды»

Фото: пресс-служба Музея AZ

Музей AZ посвятил новую экспозицию разным подходам к изображению человеческого лица. На выставке демонстрируется более 70 работ художников-шестидесятников и современных авторов. Зрители могут увидеть, как Анатолий Зверев, Дмитрий Краснопевцев, Дмитрий Плавинский, Владимир Яковлев, Владимир Янкилевский, Олег Целков, Михаил Шемякин и другие выдающиеся нонконформисты изображали лица, лики и морды.

По 11 июля, Музей AZ

«DREAM CATCHERS / СЛЕДУЯ МЕЧТЕ»

Фото: пресс-служба галереи ILONA-K ARTSPACE

Выставочный проект в башне «Меркурий» Москва-сити объединил художественные произведения из двух частных коллекций. В пространстве галереи на 40-м этаже представлены знаковые работы крупнейших западных художников разных поколений, таких как Энди Уорхол, Дэмиен Хёрст, Ханс Хартунг, Ричард Принс и др. А на втором этаже того же здания разместятся произведения из другой коллекции. В ней — заметные образцы отечественного искусства рубежа ХХ–ХХI веков, в том числе работы Юрия Альберта и Юрия Аввакумова.

С 17 марта по 23 мая, ILONA-K ARTSPACE