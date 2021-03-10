Пользователи Qiwi пожаловались на сбои в работе сервиса в России

Пользователи платежной системы Qiwi жалуются на сбои в работе сервиса в России. Эта информация следует из данных сервиса по отслеживанию работы популярных интернет-ресурсов Downdetector в среду, 10 марта.

Чаще всего на неполадки указывают жители крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург.

В основном пользователи жаловалась на проблемы со входом на сайт — 45%, еще 36% сообщает о сбоях в работе мобильного приложения, 17% отмечают сбои всех сервисов.

Ранее в среду пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов «Ростелекома».

В пресс-службе Минсвязи заявили «Известиям», что проблемы с доступом к некоторым государственным и другим сайтам связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети «Ростелеком».

«Компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», — отметили в пресс-службе.

По информации «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.

Ранее в этот день Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств. Меры приняли из-за запрещенного контента, который был обнаружен в сервисе микроблогов с 2017 года и на данное время до сих пор не удален.

«Лига безопасного интернета» поприветствовала замедление работы соцсети.

В Кремле отметили, что власти России не стремятся блокировать интернет-ресурсы, но будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять российское законодательство.