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В Минцифры назвали причину сбоя в работе «Ростелекома»

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Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях «Ростелекома». Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Минцифры России.

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«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком», — сообщили ТАСС в министерстве.

В Минцифры отметили, что в настоящее время компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети.

Также в министерстве уточнили, что по сведениям, полученным от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью некоторых сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении соцсети Twitter.

Ранее в этот же день сообщалось о сбое в работе российского провайдера «Ростелеком», который наблюдается в крупных российских городах. По данным Downdetector, проблемы с работой сервисов компании зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе, Саратове, Краснодаре и Якутске.

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