МИД РФ назвал австралийскую передачу о России злонамеренной пропагандой

Передача «Патриоты Путина» на австралийском телеканале ABC является примером злонамеренной пропаганды и подрывает свободу выражения в Австралии. Об этом говорится в распространенном в среду, 10 марта, сообщении МИД РФ.

«Какой бы смехотворной ни была эта передача, она вызывает озабоченность как образчик злонамеренной пропаганды, направленной против России, но также подрывающей мультикультурализм и свободу выражения в Австралии», — говорится в публикации.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, австралийским СМИ «не свойственно предоставлять слово тем, кто расходится с «мейнстримом» во взглядах на Россию и осмеливается открыто заявить об этом». При этом авторы передачи «Патриоты Путина» навязывают аудитории свое негативное видение современной России.

«Те же, кто не разделяет это мнение, изображаются врагами, участвующими в подрывных операциях Кремля в Австралии. Измышления о враждебной деятельности России подкрепляются такими «доказательствами», как зловещая музыка, кадры с байкерами в пугающих черных костюмах и видео тренировок каких-то военных», — добавили в МИД.

Аналитики, принимающие участие в программе, выдают «бессмысленные банальности», подчеркнули в министерстве.

В МИД также указали на «жалкие старания» авторов придать правдоподобие версии о масштабном отмывании в Австралии российских денег.

В августе 2020 года Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды». В нем под определение «российская пропаганда» подведены, в частности, российские СМИ с государственным финансированием.

МИД РФ назвал доклад «ярким примером проводимого американскими властями политического курса на очернение России». Посольство РФ в США назвало материал Госдепа попыткой заглушить старания Москвы возобновить сотрудничество в ключевых сферах.