Суд приговорил к условному сроку участника незаконной акции в Москве 23 января

Пресненский суд Москвы приговорил к одному году колонии условно участника акции 23 января, который, находясь за рулем автомобиля, наехал на полицейского во время несогласованных мероприятий в столице. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что свою вину подсудимый полностью признал и просил о том, чтобы его дело рассматривали в особом порядке. Вынесенное решение — первый приговор по делу о нападении на полицейских во время акций 23 января.

«Суд признал Александра Мучаева виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в этот же день начальник столичного Главного управления МВД Олег Баранов рассказал, что 11 преступлений в отношении сотрудников полиции совершили участники несанкционированных акций, которые прошли в Москве 23, 31 января и 2 февраля.

Он уточнил, что еще пять преступлений были совершены в отношении граждан, которые имели противоположную точку зрения.

5 марта стало известно, что участника незаконной акции, которая прошла 23 января во Владимире, приговорили к трем годам колонии общего режима за применение насилия по отношению к полицейскому. Как было установлено, правонарушитель распылил газовый баллончик в лицо сотруднику правоохранительных органов, из-за чего тот получил химический ожог.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в акциях протеста.