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ФТС в январе-феврале перечислила в бюджет 772,3 млрд рублей

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Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-февраль 2021 года перечислила в федеральный бюджет России 772,3 млрд рублей. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба ФТС.

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«За январь-февраль 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 772,3 млрд рублей. В структуре таможенных платежей 67,6% составляют платежи, взимаемые при ввозе товаров. Общая сумма платежей при импорте товаров, за январь-февраль 2021 года составила 522,4 млрд рублей», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время наблюдается рост внешнеэкономической активности, а также объемов налогооблагаемого импорта, который в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,1%. Кроме того, отмечается, что в феврале текущего года платежи, которые взимаются при ввозе товаров, составили 302 млрд рублей, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

В свою очередь, доля экспорта в общем объеме доходов бюджета, администрируемых таможенными органами, в течение последних лет снижается ― по итогам января-февраля 2021 года она составила 31,7%. Помимо этого, общая сумма платежей, которая взимается при экспорте товаров, за этот период 2021 года составила 244,6 млрд рублей, при этом в феврале 2021 года при экспорте в бюджет было перечислено 124,3 млрд рублей.

Ранее, 26 февраля, руководитель ФТС Владимир Булавин рассказал, что таможенная служба в 2020 году принесла в федеральный бюджет 4 трлн 752 млрд рублей. По его словам, это пропорционально уровню торгового оборота и почти на 8% больше оценки доходов, сформированной Минфином РФ.

Булавин уточнил, что с помощью системы управления рисками в 2020 году в государственный бюджет дополнительно взыскано свыше 21 млрд рублей, возбуждено 420 уголовных дел и свыше 27 тыс. дел об административных нарушениях.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании отметил, что по итогам 2020 года сумма доходов федерального бюджета административного таможенного органа превысила плановое назначение.

В сентябре 2020 года стало известно, что ФТС в январе–августе снизила перечисления в федеральный бюджет на 24,8%. Всего за этот период казна получила от службы 2 трлн 783 млрд рублей.

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