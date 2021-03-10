Госдума в III чтении одобрила снятие возрастных ограничений с госслужащих

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые с должности президентом, могут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет. Такое решение было приятно на пленарном заседании в среду, 10 марта.

Изменения вносятся в статью 25-1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Согласно действующему законодательству, госслужащие могут занимать свои должности, пока им не исполнится 65 лет. В отдельных случаях, срок продлевается до 70 лет.

В пояснительной записке к документу указывается, что иногда есть необходимость продлить срок службы наиболее опытных и высококвалифицированных госслужащих после достижения ими 70 лет.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — отмечается в тексте закона.

В конце января президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства.

11 января российское правительство поддержало президентский законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.

Проектом закона, в частности предлагается обязать госслужащих сообщать о прекращении российского гражданства и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за границей. Если госслужащий не предоставит такого подтверждения, его увольняют.