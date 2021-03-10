Благотворительный проект по сбору пластика запустили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала вторая волна реализации краевого экологического проекта «Добрые крышечки.khv». Его цель — помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые воспитываются в приемных семьях, а также улучшить экологию региона.

В рамках проекта идет сбор пластиковых завинчивающихся крышек от питьевых продуктов и бутылок воды. Собранный пластик будет передан на переработку, а вырученные денежные средства переведены на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», сообщает ИА AmurMedia.

В конце февраля в правительстве Хабаровского края обсудили план работы по развитию экологического образования и просвещения населения. Он предполагает проведение целого ряда массовых мероприятий — экологических акций, конкурсов, уроков экологического просвещения, выставок и экскурсий. Жители региона примут участие во всероссийских проектах, а также в краевых субботниках.