Опубликованы кадры задержания главы минздрава Алтая Коваленко

Кадры задержания министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, которого обвиняют в получении взятки, оказались в распоряжении «Известий» 10 марта.

Против чиновника было возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете по региону отметили, что вместе с министром задержан его помощник Рустам Туюнчеков.

Коваленко и Туюнчекова подозревают в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с марта 2020 года по февраль 2021-го министр здравоохранения и его помощник получали от руководства трех коммерческих организаций вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, за покровительство и пособничество на аукционах по поставке медицинского оборудования.

Общая сумма взяток, которые получили Коваленко и Туюченков, составляет примерно 4,6 млн рублей. В отношении задержанных будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.