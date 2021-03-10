Петербургский нефтяной терминал начал перевалку белорусских нефтепродуктов

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) принял первую партию белорусских нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 10 марта.

«Груз мазута объемом 3600 т прибыл на ПНТ по железной дороге. Отгрузки были осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией по перевалке более 9,8 млн т белорусских нефтепродуктов в российских морских портах», — отмечается в сообщении.

Согласно договору, перевалка грузов в этом году составит 3,5 млн т, в 2022-м — 3,2 млн т., в 2023-м — 3,1 млн т.

Председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин отметил, что ранее у терминала был только опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Белоруссии.

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил «Известиям», что в рамках соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через российские порты от 19 февраля российская сторона может принять 9,8 млн т грузов от Минска в 2021 и 2023 годах.

«В 2021 году мы принимаем 3,5 млн т и как минимум до 2 млн т экспортных грузов Республики Беларусь. В 2022 году мы перерабатываем 3,5 млн т грузов и в 2023 году — 3,1 млн т грузов», — отметил министр.

По его словам, соглашение может считаться бессрочным, поскольку имеет автоматическую возможность пролонгации.

Савельев напомнил, что 5 марта начались поставки первых партий белорусских нефтепродуктов для перевалки через порты России. В тот день для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» (морской порт Усть-Луга) несколько составов отправили 5000 т белорусского бензина.

Документ о поставках утвердили глава Минтранса России и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Соглашением предполагается перевалка белорусскими предприятиями свыше 9,8 млн т грузов — бензина, мазута, масла в портах России на Балтике в 2021–2023 годах. Затем срок действия документа могут продлить.