Haval привезет в Россию новый кроссовер Jolion

Китайская компания Haval во второй половине 2021 года представит на российском рынке новый кроссовер Jolion. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Имя Jolion образовано от английских слов joy («радость») и lion («лев»). Выпуск нового кроссовера должны наладить на предприятии в Тульской области.

Длина новинки составляет 4480 мм. Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. Коробки передач две: шестиступенчатая механическая и семиступенчатая роботизированная трансмиссия. Кроссовер будет доступен исключительно с приводом на передние колеса.

21 января сообщалось, что Haval отзывает с российского рынка для ремонта 16 075 автомобилей моделей F7 и F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.

В результате воздействия низких температур на некоторых автомобилях нарушается герметичность топливной системы.

О проблемах с топливной системой автомобилей Haval стало известно в декабре 2020 года. Тогда за несколько дней в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись минимум пять Haval F7 и F7x.