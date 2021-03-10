Пашинян предложил президенту кандидатуру на пост начальника Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

«Премьер направил ходатайство президенту для назначения на должности начальника ГШ ВС Артака Давтяна», — приводит ее слова государственному информагентство «Арменпресс».

Ранее в среду Пашинян сообщил, что глава Генштаба страны Оник Гаспарян освобожден от занимаемой им должности в соответствии с законом, пояснив, что президент Армении не подписал проект указа об увольнении Гаспаряна, но и не стал оспаривать его в Конституционном суде.

Сам Гаспарян назвал заявление премьера о его отставке антиконституционным.

В связи с этим президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд страны. Он заявил, что решение КС по этому вопросу может повлиять на сложившуюся ситуацию и приведет к правовой определенности.

В Армении в связи с подписанием в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе проходят протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Политическая обстановка в Армении вновь обострилась после того, как 25 февраля 2021 года ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.