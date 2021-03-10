Песков опроверг встречу Путина с экс-премьером Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин в Кремле неофициально встречался с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверная», — сказал Песков в беседе с журналистами в среду, 10 марта.

Представитель Кремля отказался раскрывать имя гостя российского лидера, отметив, что визит «относится к личным встречам президента».

4 марта во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин сообщил, что в Кремле встречался с иностранцем, который прибыл из Европы.

По словам главы государства, его друг был удивлен активной жизнью Москвы в период пандемии коронавируса.

На следующий день Песков, комментируя слова президента, сообщил, что встреча Путина носила личный характер. Он также отметил, что не располагает информацией о том, кто был собеседником российского лидера.

9 марта газета «Коммерсант» сообщила, что Путина якобы навещал Фийон.