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Полиция в 2020 году задержала около 1,5 тыс. членов ОПГ в Москве

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В 2020 году московские полицейские привлекли к уголовной ответственности около 1,5 тыс. участников организованных преступных групп (ОПГ). Об этом 10 марта рассказал начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов, выступая с докладом в Московской городской думе.

По его словам, за прошедший год раскрыто свыше 4,7 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных групп, в том числе сформированных по этническому принципу.

«К уголовной ответственности привлечено почти 1,5 тыс. лиц, среди которых 271 участник этнических преступных группировок», — сказал Баранов на заседании.

Он отметил, что благодаря действиям полицейских в Москве в прошлом году к уголовной ответственности привлечены три вора в законе по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 Уголовного кодекса РФ).

3 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что российские правоохранители в прошлом году пресекли деятельность почти 200 ОПГ. К уголовной ответственности привлечены 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Колокольцев также рассказал, что по итогам 2020 года была доказана причастность криминальных структур к совершению почти 18 тыс. противоправных посягательств.

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