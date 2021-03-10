В Совфеде назвали новым витком русофобской кампании нападки на RT DE

Обвинения телеканала Russia Today (RT) в Германии в шпионаже, а также блокировка счетов подразделений канала является составляющими нового витка русофобской кампании. Об этом сообщил в среду, 10 марта, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Всё это, конечно, звенья одной цепи. Это всё новый виток русофобской кампании, которая продолжает разворачиваться и которую в полной мере ощущают на себе российские СМИ», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Джабаров добавил, что подобные действия «не красят Запад».

Накануне, 9 марта, стало известно, что Russia Today в Германии готовит иск к немецкому таблоиду Bild после статьи с обвинениями в шпионаже.

Речь идет о материале издания, вышедшего ранее в тот же день, в котором утверждается, что российские спецслужбы якобы использовали RT DE для слежки за блогером Алексеем Навальным, когда тот находится на территории ФРГ.

Ранее, 5 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила симметрично ответить на препятствование властей Германии работе российских СМИ в стране.

В конце декабря прошлого года российский сенатор Алексей Пушков заявил, что против страны ведется холодная война в информационной сфере.