ВТБ снизил ипотечные ставки на квартиры от 65 кв. м и рефинансирование

Банк ВТБ с 10 марта снижает на 0,5 процентного пункта — до 7,9% — ставку по ипотеке на квартиры от 65 кв. м и на 0,4 процентного пункта — на рефинансирование ипотечных займов в других банках, ставка также составит 7,9%. Об этом сообщается на сайте финансовой организации в среду, 10 марта.

«С 10 марта ВТБ улучшает условия по ряду ипотечных программ. Для покупателей квартир от 65 кв. м по программе «Больше метров — ниже ставка» кредит теперь доступен по ставке 7,9% годовых (снижение — 0,5 п.п.). Рефинансирование ипотеки сторонних банков ВТБ предлагает под 7,9% при условии оформления заявки через сайт (дисконт — 0,4 п.п.)», — отметили в банке.

В рамках программы клиенты смогут взять ипотеку с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Воспользоваться ею можно для покупки недвижимости на первичном и на вторичном рынках. Заём можно взять максимум на 30 лет не более чем на 60 млн рублей.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» вице-президент ВТБ Михаил Сероштан заявил, что кредитная организация видит интерес со стороны заемщиков к квартирам большей площади.

Он подчеркнул, что в настоящее время покупать жилье можно уже полностью дистанционно. За последний год доля онлайн-заявок по ипотеке выросла в четыре раза — до 20%.

«Мы максимально переводим ипотечное кредитование в цифровой формат и предлагаем клиентам оформлять заявки на сайте банка, что существенно быстрее и проще, чем в офисах. В настоящее время около трети наших ипотечных выдач проходит именно в рамках рефинансирования», — приводит пресс-служба банка слова Сероштана.

По итогам двух месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 40 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 120 млрд рублей. Ипотечный портфель банка с начала года превысил 2,023 трлн рублей.

В конце февраля в бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что средний размер кредита по ипотеке в России в январе 2021 года вырос на 1,7% и впервые составил 3,004 млн рублей.

По словам генерального директора бюро Олега Лагуткина, средняя сумма ипотечных кредитов продолжит увеличиваться и в будущем — до 7% в год.

Президент РФ Владимир Путин 12 февраля поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных программ по ипотеке в 2021–2024 годах. Он предложил рассмотреть в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, у которых двое и более детей.

В 2020 году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая сейчас провоцирует рост стоимости жилья, отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.