Потерянный год: с чего началась пандемия

Год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19. Человечество оказалось в полной растерянности — события такого масштаба в последний раз происходили только во время Второй мировой, а с некоторыми вещами ныне живущие не сталкивались никогда. Как всё начиналось и к чему привело — в фотогалерее «Известий»