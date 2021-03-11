Потерянный год: с чего началась пандемия

Год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19. Человечество оказалось в полной растерянности — события такого масштаба в последний раз происходили только во время Второй мировой, а с некоторыми вещами ныне живущие не сталкивались никогда. Как всё начиналось и к чему привело — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Yuguo
18 февраля 2020 года, когда в мире только всё начинается, госпожа Янь выписывается из больницы в Ухане после излечения от коронавируса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
30 марта Москва, а за ней и большая часть российских регионов перешли на режим самоизоляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Сколько это продлится, тогда никто не мог даже предположить
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На швейной фабрике в китайском городе Чанъюань круглосуточно шьют защитные костюмы и маски: спрос на них по всему миру резко вырос
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ji Chunpeng
В Нанкине на круглосуточную работу перешла фабрика латексных изделий
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Фото: Global Look Press/Hajarah Nalwadda/Xinhua
Минздрав Уганды переоборудовал часть Национального стадиона имени Манделы в пункт приема заразившихся коронавирусом, их число быстро растет
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Фото: Getty Images/Patrick Smith
Профессиональные спортсмены не могут прерывать тренировки и начинают заниматься дома. Американская фехтовальщица Кэтрин Холмс продолжает подготовку к Олимпийским играм в Токио. К тому моменту уже известно, что они переносятся на 2021 год
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Фото: Getty Images/Sylvain Lefevre
Первыми под удар попали пожилые люди: они оказались совершенно беззащитны перед новым вирусом и лишились возможности получать поддержку близких. В больницах и домах престарелых начали появляться специальные приспособления и целые комнаты для безопасных объятий
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gregorio B. Dantes Jr
По всему миру вырос спрос на собак: прогулка с домашним любимцем во время карантина стала одной из немногочисленных легальных причин для выхода из дома
Рестораны закрываются и постепенно разоряются, места за столиками занимают мягкие игрушки. Владелец одного из ресторанов в центре Франкфурта предлагает клиентам, пришедшим за едой навынос, купить медведя за €150 и поддержать любимое заведение
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Фото: Getty Images/Anindito Mukherjee
Индийские дети из малообеспеченных семей не имеют возможности учиться удаленно: у них нет ни компьютеров, ни интернета. Специально для них вчерашние студенты, которые так и не смогли найти работу, организовали на бывшей стройплощадке школу на открытом воздухе
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Спортивные соревнования мирового уровня и матчи с участием знаменитых игроков проходят при пустых трибунах. Кое-где, чтобы поднять боевой дух команд, зрителей вырезают из бумаги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Все учреждения культуры из-за запрета массовых мероприятий уходят в онлайн. В день рождения Театра на Таганке артисты сыграли по видеосвязи отрывок из первого в его истории спектакля «Добрый человек из Сезуана»
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Фото: Getty Images/Cole Burston
Гуру фитнеса и физкультуры, лишенные возможности вести занятия в залах, придумывают различные приспособления для соблюдения социальной дистанции во время тренировок. Так проходят уроки йоги в Торонто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Медики работают в красной зоне вахтовым методом — они не видятся с родными месяцами
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chai Ting
Врач из Тайюаня прощается с сыном перед командировкой в Хубэй, где требуется помощь в борьбе с коронавирусом
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Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard/Xinhua
По всему миру люди, запертые в квартирах, устраивают акции поддержки и благодарности медикам. В Париже полицейский принимает участие во флешмобе вместе с жителями одного из домов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar
Украинские активисты провели акцию благодарности врачам на Почтовой площади в Киеве. Скульптор Владимир Журавель надел на созданных им малышей — основателей города защитные маски
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Фото: Global Look Press/Michael Nagle/Xinhua
Пожарный в Нью-Йорке в знак благодарности обнимает медсестру, приехавшую на помощь из Алабамы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В июне в Москве снимают карантин: число заболевших снижается, кроме того, в городе развернуто несколько гигантских спецгоспиталей, где могут принять всех, кому требуется медпомощь
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Фото: Global Look Press/VNA/Xinhua
Медработники проводят дезинфекцию в одном из переулков Ханоя, где жил пациент, заразившийся коронавирусом
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Фото: Global Look Press/Sulav Shrestha/Xinhua
Мобильные лаборатории с тестами на коронавирус летом начали курсировать по улицам Катманду, столицы Непала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса «Спутник V»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Valeria Ferraro
В ноябре 2020-го медики Неаполя вышли в город, чтобы тестировать людей на наличие коронавируса для предотвращения второй волны
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Фото: Getty Images/Anindito Mukherjee
В Индии, которая заняла второе место в мире по числу заболевших, несколько больниц начали использовать роботов для связи пациентов с их близкими и для помощи медицинским работникам. В клинике «Ятхарт» один робот у входа обследует пациентов на наличие коронавирусных симптомов, а второй помогает в отделении интенсивной терапии
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Фото: Getty Images/Miguel Schincariol
В разгар эпидемии, 15 декабря, в бразильском Сан-Паулу народ собрался поприветствовать президента Жаира Болсонару. В этот же день глава государства заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавирусной инфекции
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Фото: Getty Images/Jens Schlueter
В Германии в начале пандемии, когда было известно о 5 тыс. жертв нового вируса, был запущен проект, посвященный их памяти. По мере роста числа умерших зажигались всё новые и новые свечи. К концу 2020-го их стало 32 тыс. Последняя свеча была зажжена 27 декабря — в день начала общенациональной вакцинации
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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Традиционные рождественские семейные застолья отменились: европейцам пришлось встречать праздник с фотографиями близких
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Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli
Ранним утром 31 декабря дети выстроились с соблюдением социальной дистанции за праздничным блюдом — кашей, которую варит на своей кухне для 2,5 тыс. голодающих Хараре, столицы Зимбабве, добрая женщина Саманта Мурозоки. С началом карантина число ее посетителей удвоилось
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
Новый 2021 год пациент римской больницы Сан-Филиппо Нери, как и многие-многие тысячи больных по всему миру, встречает в палате интенсивной терапии
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Фото: Getty Images/Jonne Roriz//Bloomberg
Спустя год после начала пандемии Бразилия оказалась на втором месте после США по числу умерших: к 8 января 2021 года их насчитывалось более 200 тыс.
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Фото Getty Image/ Jonne Roriz/Bloomberg
Число жертв коронавируса в стране за первые два месяца 2021 года превысило количество умерших за весь 2020 год
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Фото: Getty Images/Carlos Becerra
В Венесуэле не хватает чистой воды, что усугубляет кризис в здравоохранении. Жителям Каракаса, столицы страны, приходится ходить за водой к водовозам
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