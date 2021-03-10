Польша пообещала ответить на высылку своего консула из Белоруссии

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что страна «немедленно и адекватно» ответит на высылку сотрудника Генерального консульства Польши в Белоруссии Ежи Тимофеюка. Об этом он сообщил 9 марта в эфире «Польского радио».

«Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение», — сказал он.

МИД Белоруссии призвал 9 марта польского консула в Бресте покинуть республику после его участия в неофициальном мероприятии, посвященному дню «проклятых солдат», которое прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей.

«Проклятыми солдатами» называют участников вооруженного антисоветского подполья в 1940–1950-х годов. Активистом организации был Ромуальд Райс. Его казнили за геноцид белорусов в 1948 году. День «проклятых солдат» отмечается с 1 марта 2011 года.

В свою очередь 9 марта член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что польские чиновники своим посещением акции, где прославляется геноцид белорусов, «догнали и перегнали» своих украинских коллег, которые героизируют карателей из Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).