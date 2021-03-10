Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам передали президенту
Интернет
В Госдуме пригрозили Facebook мерами по аналогии с Twitter
Общество
В России за сутки выявили 9079 новых случаев COVID-19
Мир
МИД выразил готовность принять меры для урегулирования конфликта в Донбассе
Культура
Актер Николай Сморчков умер на 91-м году жизни
Общество
Число безработных в России сократилось до 2,1 млн
Экономика
Маткапитал в 2020 году получили 1,2 млн российских семей
Общество
Уголовное дело возбудили против министра здравоохранения Республики Алтай
Мир
Польша пообещала ответить на высылку своего консула из Белоруссии

Названа причина смерти артистки Лядовой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой. Об этом 10 марта сообщила ее бывшая помощница Галина Горбенко.

«COVID-19. Да, она лежала с COVID-19. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде. Также в реанимации, также в 52-й больнице. К сожалению, ее в отделение не подняли», — сказала Горбенко Пятому каналу, отвечая на вопрос о причине смерти пианистки.

Прощание с композитором и похороны, по предварительным данным, состоятся 13 марта в Москве. Как рассказал ТАСС представитель артистки Виталий Мирошников, родственники Лядовой хотят похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

О смерти Лядовой стало известно ранее в этот день, артистка скончалась на 96-м году жизни.

Лядова оказалась в больнице 27 февраля. Пианистку госпитализировали с 75-процентным поражением легких. На следующий день ее состояние ухудшилось, артистку перевели в реанимацию.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и другие артисты, уточняет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021