Названа причина смерти артистки Лядовой

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой. Об этом 10 марта сообщила ее бывшая помощница Галина Горбенко.

«COVID-19. Да, она лежала с COVID-19. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде. Также в реанимации, также в 52-й больнице. К сожалению, ее в отделение не подняли», — сказала Горбенко Пятому каналу, отвечая на вопрос о причине смерти пианистки.

Прощание с композитором и похороны, по предварительным данным, состоятся 13 марта в Москве. Как рассказал ТАСС представитель артистки Виталий Мирошников, родственники Лядовой хотят похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

О смерти Лядовой стало известно ранее в этот день, артистка скончалась на 96-м году жизни.

Лядова оказалась в больнице 27 февраля. Пианистку госпитализировали с 75-процентным поражением легких. На следующий день ее состояние ухудшилось, артистку перевели в реанимацию.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и другие артисты, уточняет «Газета.ру».