«Лига безопасного интернета» поприветствовала замедление работы Twitter

Замедление трафика сервиса микроблогов Twitter Роскомнадзором (РКН) является наиболее работоспособной мерой в нынешней ситуации. Об этом заявила «Известиям» директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в среду, 10 марта.

Она поприветствовала решение регулятора о замедлении скорости работы соцсети, назвав Twitter «злостным нарушителем российского законодательства».

«Правильно, что Роскомнадзор пока не использует такие крайние меры, как блокировка. Замедление трафика — наиболее работоспособная мера в нынешней ситуации», — сказала она.

Мизулина напомнила, что ранее «Лига безопасного интернета» неоднократно предлагала это сделать.

«Напомню, что Твиттер возглавил антирейтинг соцсетей — нарушителей российского законодательства в части распространения запрещенного контента», — подчеркнула она.

По ее словам, платформа постоянно находится в поле зрения волонтеров лиги, которые ежедневно находят в этой соцсети «запрещенный контент с информацией о наркотиках и суицидах, а также группы зацеперов, руферов, экстремистские сообщества».

Член ОП добавила, что свежий мониторинг, который лига вела с начала марта, показал, что платформа не предпринимает мер по удалению запрещенного контента — как старых публикаций, так и новых, которые появились в последние недели.

Кроме того, платформа не модерирует запрещенный контент, однако цензура со стороны Twitter постов российских пользователей за публикацию информации о России «встречается сплошь и рядом».

«Вступивший в силу закон дал Роскомнадзору новые полномочия. Включение Twitter в список угроз после направления 28 тыс. обращений Роскомнадзором более чем оправданно», — отметила Мизулина.

Она подчеркнула, что сервис микроблогов «длительное время игнорирует требования Роскомнадзора, не исполняет судебные решения и будто намеренно обостряет ситуацию».

По ее словам, самым важным является «обеспечение неукоснительного соблюдения закона со стороны соцсетей». Запрещенный же контент — информация, которая «может нести последствия для жизни и здоровья человека, особенно ребенка».

Глава «Лиги безопасного интернета» отметила, что, если платформа исполнит законные требования и удалит все запрещенные материалы, трафик восстановят в полном объеме. Однако если соцсеть продолжит игнорировать требования российского закона, то могут быть применены «и иные технические меры, вплоть до полной блокировки соцсети на территории России», заключила она.

Ранее в среду в РКН сообщили, что с 10 марта приняты меры по первичному замедлению скорости работы Twitter из-за того, что платформа не удалила вовремя контент, запрещенный на территории России. Замедление произойдет на 100% мобильных и 50% стационарных устройств и будет продолжаться, пока деструктивная информация не будет полностью блокирована соцсетью.

Меры регулятор ввел из-за запрещенного контента, который был обнаружен с 2017 года и к настоящему времени до сих пор не удален. Например, в социальной сети есть публикации, склоняющие несовершеннолетних к самоубийству, детская порнография и информация об использовании наркотиков, пишет «Газета.ру».

Согласно ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, если после уведомления РКН интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном правонарушении штраф вырастет до одной десятой общего размера суммы годовой выручки компании.

В конце февраля Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.