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Geely повысила цены на свои автомобили в России

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Китайская компания Geely в марте увеличила стоимость трех моделей автомобилей из пяти, представленных на российском рынке. Прежнюю стоимость сохранили кроссоверы GS и Tugella, а все комплектации Geely Atlas, Coolray и Emgrand стали дороже на 25–60 тыс. рублей, то есть на 1,6–4,8% относительно прежней цены. Об этом 10 марта сообщает портал «Цена Авто».

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Так, минимальная стоимость кроссовера Geely Atlas составляет теперь 1 344 990 рублей. Автомобиль Geely Coolray можно приобрести у дилеров марки за 1 299 990 рублей. Модель Geely Emgrand обойдется российскому покупателю в 1 209 990 рублей.

По итогам двух месяцев 2021 года в России было реализовано 1758 автомобилей марки Geely, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

15 февраля сообщалось, что российские дилеры Geely начинают продажи кроссовера Geely Tugella в новой комплектации Luxury.

Автомобиль получил 238-сильный турбомотор, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin и систему полного привода.

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