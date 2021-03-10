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Иностранный сервис денежных переводов MoneyGram ограничил работу в РФ

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Единственная иностранная система трансграничных денежных переводов, внесенная в реестр Центробанка РФ, MoneyGram ограничила работу в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте сервиса.

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«Важная информация о получении денежных переводов наличными в России. С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров (более чем 5 тыс. отделений) платежной системы «Золотая Корона», ― отмечается в сообщении.

Как рассказал РБК источник на платежном рынке, MoneyGram не будет осуществлять услуги по отправке денежных переводов.

Этот американский сервис международных денежных переводов стал первой в России компанией, которая была включена в реестр операторов иностранных платежных систем в апреле прошлого года. Такие организации обязаны иметь представительство или филиал на территории РФ, а Банк России стал в праве запрашивать и получать от представителя оператора платежной системы документы и иную необходимую информацию.

В конце июля 2020 года стало известно, что международный платежный сервис PayPal прекратил внутрироссийские переводы. Теперь жители РФ с помощью сервиса могут воспользоваться только международными платежами. Такое решение PayPal принял из-за изменений в законе «О национальной платежной системе».

По новым правилам операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Отмечалось, что изменения не затронут международные переводы, а также случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

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