Маткапитал в 2020 году получили 1,2 млн российских семей

1,2 млн семей с детьми получили материнский капитал в прошлом году, большей части из них не пришлось подавать на него заявлений. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в среду, 10 марта.

«Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 млн родителей. Из них более половины — 641 тыс. семей — в проактивном режиме», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке. После рождения ребенка документ автоматически появляется в личном кабинете матери на портале госуслуг.

С нынешнего года размер маткапитала вырос до 483 882 рублей за первого ребенка и до 639 432 рублей — за второго.

Средства могут быть потрачены на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

С 7 марта 2021 года правительство России упростило процедуру использования маткапитала для улучшения жилищных условий. Согласно новым правилам, россиянам теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий. Для компенсации затрат на строительство или реконструкцию нужна лишь выписка из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности гражданина.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций в феврале пообещал подумать над идеей о возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья.