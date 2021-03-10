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Французы обвинили Apple в нарушении прав пользователей

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Apple обвинили в нарушении прав пользователей во Франции. По умолчанию на всех устройствах может появляться реклама бренда. При этом пользователей обычно не предупреждают. Apple также может делиться данными о геолокации владельца, передает телеканал «Известия». Запрос на разрешение подобной информации есть только в последней iOS 14. В ассоциации France Digitale сочли факты нарушением законов ЕС в области защиты персональных данных. Французскому регулятору направлена жалоба. В Apple считают обвинения беспочвенными.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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