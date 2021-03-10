Биометрические данные россиян могут начать собирать более активно

В Минцифры предложили стимулировать россиян сдавать биометрические данные более активно. За два года планируется увеличить количество записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с 164 тыс. до 70 млн. Об этом сообщили в среду, 10 марта, источники «Коммерсанта».

Отмечается, что для жителей России может стать ограниченным получение некоторых государственных услуг с помощью удаленного доступа без биометрических данных. На данный момент сбор данных идет через банки, однако вскоре их могут начать собирать в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное приложение, которое разрабатывает «Ростелеком».

За два года в Минцифры рассчитывают увеличить число биометрии граждан до 70 млн, что равно числу подтвержденных профилей на портале госуслуг. В ведомстве при этом подчеркнули, что собирать данные будут по желанию граждан.

В «Ростелекоме» уточнили, что также россияне смогут самостоятельно отправить свои биометрические данные с помощью мобильного приложения. На основе биометрии они смогут производить оплату, проходить на массовые мероприятия, получить услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах, заключать договоры с мобильными операторами.

ЕБС запущена в июле 2018 года и представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ. По состоянию на февраль в системе было зарегистрировано около 164 тыс. россиян.

Как рассказали эксперты, опрошенные газетой, преимущества биометрических данных пока не так очевидны, а риски вполне существуют. В том числе они опасаются рисков утечки в Сеть, где эти данные могут получить злоумышленники.

В середине февраля стало известно, что в России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к ЕБС. Для включения в реестр необходимо будет заключить договор с «Ростелекомом». Претенденту придется подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

Ранее, 17 февраля, Минтранс РФ предложил внедрять биометрию для идентификации пассажиров в российских аэропортах.

7 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает право вузам проводить экзамены в следующем учебном году в онлайн-режиме с помощью биометрических данных.