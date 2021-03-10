Уголовное дело возбудили против министра здравоохранения Республики Алтай

Против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко возбудили уголовное дело о взяточничестве. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай по результатам проведенных доследственных проверок по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Республике Алтай возбуждено несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По предварительным данным, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко с Туюнчековым неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за покровительство и пособничество на аукционах по поставке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

Общая сумма взяток составила около 4,6 млн рублей, отметили в СК. В отношении задержанных будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Коваленко задержали ранее 10 марта.