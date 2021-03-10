США продолжит противостоять завершению строительства «СП-2»

США намерены и дальше противостоять строительству «СП-2». Об этом заявили в Госдепартаменте, отвечая на вопрос о санкциях. США так и не ввели ограничения против фирм, строящих газопровод, передает телеканал «Известия». В конгрессе США потребовали ввода санкций против «СП-2». Республиканцы недовольны мягкой политикой Байдена.

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