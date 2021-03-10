Двухметровый крокодил напал на девушку на севере Австралии

Двухметровый гребнистый крокодил напал на 23-летнюю девушку в заливе Карпентария на северном побережье Австралии. Об этом 9 марта сообщает 9News Australia.

По данным телеканала, инцидент произошел во время купания девушки в лагуне острова Вандерлина. Ей удалось выбраться на берег, а прибывшие к месту происшествия спасатели доставили пострадавшую в больницу города Борролоола с множественными травмами правой ноги.

В настоящее время состояние девушки оценивается как удовлетворительное.

В конце января также в Австралии 44-летний мужчина стал жертвой нападения гребнистого крокодила. Хищник напал на мужчину, который плавал недалеко от берега озера, и схватил его за голову. Пострадавший сумел разжать челюсти животного и выбраться на берег. Отдыхавшие рядом люди оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.