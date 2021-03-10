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Авто
В Елабуге выпустили пилотную партию Aurus Senat

В Елабуге выпустили пилотную партию Aurus Senat

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На заводе в Елабуге выпущена пилотная партия автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

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Отмечается, что в настоящее время машины проходят испытания, однако к продаже они не предназначены. Старт серийного производства Aurus Senat запланирован на I квартал 2021 года. Автомобили будут переданы первым клиентам в мае.

Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Их стоимость составит 22 млн рублей.

Длина Aurus Senat составляет 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м. Он получил гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя мощностью 598 л. с. и 40-сильного электромотора. Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана российской фирмой KATE. До 100 км/час машина способна разогнаться за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

14 июля 2020 года стало известно, что российский премиальный бренд Aurus готовит новую модель автомобиля. Новинка окажется дешевле, чем ныне существующие Aurus Senat и Senat Limousine, но сохранит ли общую стилистику марки, пока не известно.

На сегодняшний момент разрабатывается новая платформа ЕМП-2 для автомобилей Aurus сегмента E и D. На такие машины будут устанавливаться гибридные и полностью электрические силовые установки.

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