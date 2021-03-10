В России за сутки выявили 9079 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9079 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил в среду, 10 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9079 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 350 человек», — говорится в сообщении.

Болше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1116), Санкт-Петербурге (959) и Нижегородской области (378).

Всего в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

Накануне, 9 марта, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что cуточные колебания заболеваемости COVID-19 возможны весной, когда начнется оттепель и температура поднимется выше нуля. По его словам, такая погода создает благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний.

Ранее, 5 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, заболеваемость сейчас составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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