Власти Латвии анонсировали возобновление авиасообщения с Россией

Правительство Латвии приняло решение о возобновлении международного авиасообщения с 17 марта, в том числе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта страны.

«После более чем годичного перерыва полеты из третьих стран и в третьи страны возобновятся с 17 марта», — написал министр сообщения республики Талис Линкайтс в Twitter.

Отмечается, что разрешены будут также и чартерные рейсы.

Решение о возобновлении авиаперевозок было принято из-за того, что жители Латвии летают за границу через другие страны Евросоюза, а затем возвращаются на родину наземным транспортом. Таким образом, по мнению властей, это снижает шансы на отслеживание путешественников и обеспечение соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

При этом въезжающим в страну надо будет соблюдать меры предосторожности, а также пройти 10-дневную изоляцию при прибытии из государств со сложной эпидемиологической ситуацией.

«При въезде в Латвию необходимо соблюдать действующие меры безопасности — не позднее, чем за 72 часа до посадки в транспортное средство перевозчика, необходимо провести тест PCR (CRid-19) и представить подтверждение отрицательного результата перед посадкой», — отмечается в сообщении министерства.

Ранее, 8 марта, Всемирная туристическая организация (UNWTO) сообщила, что из-за пандемии коронавируса иностранные туристы смогут без ограничений попасть только в пять стран: Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию.

Отмечается, что к февралю 69 стран были закрыты для иностранцев. Еще 73 страны закрыли свои границы частично. При этом 70 стран требует от въезжающих туристов прохождение карантина или отрицательный тест на COVID-19.