Проверка на прочность: как в КЧР выявили лучших управленцев

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов предложил работу в своей команде финалистам конкурса «Кадровый резерв КЧР». Он встретился с победителями и обсудил их разработки по улучшению системы госуправления, инвестиционной привлекательности региона, цифровизации, развитию физкультуры и спорта и другие. Участники, дошедшие до конца, займут управленческие должности не только на госсужбе, но и предприятиях республики. Как проходил конкурс и зачем он нужен — в материале «Известий».

Испытания

Проект «Кадровый резерв КЧР» стартовал год назад по инициативе и под личным патронажем Главы Республики Рашида Темрезова. Задача проекта — выявить жителей региона с высокой квалификацией, широкой эрудицией, стратегическим мышлением и потенциалом для развития. По задумке, они должны занять управленческие и другие должности в органах государственной власти региона, местных администрациях и на крупных предприятиях.

По сути, это региональная инициатива по продолжению федеральных проектов, направленных на создание социальных лифтов. В республике внедряются практики для отбора лучших кадров и создается единая образовательная платформа для их профессионального развития при экспертной поддержке наставников. Одновременно «Кадровый резерв КЧР» — это и возможность лучше подготовиться к участию в проекте «Лидеры России», участники смогут лучше понять свои сильные и слабые стороны, получить профессиональные рекомендации и от отраслевых экспертов, и от специалистов по личностному развитию. В состав экспертной комиссии проекта входят представители федеральных министерств, бизнес-акселераторов, госкорпораций, эксперты по цифровой трансформации и развитию регионов, практикующие психологи коучи.

Инициаторы стремились к максимальной открытости и прозрачности. Для этого они разработали серьезную и тщательно продуманную систему отбора.

На первом этапе собирались заявки. Желание поучаствовать в конкурсе изъявили 1227 человек, из них 1042 прошли на следующий уровень. Затем участникам нужно было пройти дистанционное тестирование по общим знаниям — истории, географии, экономике и так далее. Здесь соискатели могли выявить пробелы и слабые места, чтобы подготовиться к основному тесту. На следующем этапе их ждали 215 вариантов испытаний по 148 вопросов в каждом. Проверка состояла из трех блоков: в первом определялся лидерский потенциал, во втором — общие знания и эрудиция, а в третьем давались ситуативные задачи, чтобы распознать навыки и умения, необходимые в управлении.

Результат определялся автоматически в течение минуты. Количество полуфиналистов составило 92 человека.На следующем этапе участники работали с экспертной группой. В финал вышли 39 человек — они защищали перед экспертами свои индивидуальные проекты. Победителями стали 14 конкурсантов.

Проекты

Участники могли представить свои разработки в любых сферах. По словам руководителя проекта Ибрагима Тоторкулова, никаких ограничений не было и никакому направлению не отдавалось предпочтение, чтобы у конкурсантов были равные условия.

— Для обеспечения принципов прозрачности, открытости и профессионализма мы делали упор на компетенциях участников, а также на инициируемые проекты. Если конкурсант соответствовал заявленным критериям и компетенциям, которые нам необходимо в них видеть, в том числе потенциалу профессионального и личностного развития, то он выигрывал и успешно проходил этапы реализации проекта именно с точки зрения прохождения комплекса оценочных мероприятий. Деления или приоритизации по сферам не было, — отметил он.

Конкурсанты защищали проекты в сфере туризма, образования, экологии, физической культуры и спорта, инвестиционной политики, права, астрономии, цифрового развития и других.

К примеру, один из победителей Науруз Байрамкулов представил наработки по онлайн-платформе «Дом молодежи». Это продолжение проекта молодежного коворкинга — ресурсного центра для бизнес-идей и социально ориентированных организацией. Конкурсант возглавляет Союз молодежи КЧР и работает над развитием центра на средства президентского гранта.

Его цифровая платформа позволит вывести образование в сферах проектной деятельности, волонтерства и предпринимательства на новый уровень, собрать активную молодежь со всего региона и привлечь экспертов. Пользователи «Дома молодежи» смогут решать задачи по своим социальным проектам, общаться со специалистами и целевой аудиторией и бронировать рабочие пространства.

Другая победительница Анастасия Бокарева представила проект «Безграничное мастерство» — создание творческой студии для взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Он позволит в том числе организовать дополнительные рабочие места. Кроме того, инвалиды займутся народными промыслами, а это вклад в сохранение традиций Карачаево-Черкесии. Также автор предложила в перспективе привлекать к этому занятию туристов.

Финалист Аслан Канаматов предложил благотворительный проект по раздельному сбору мусора в Черкесске, а Юлия Капалкина — по поддержке творческих учителей. Со всеми победителями глава региона Рашид Темрезов пообещал встретиться лично и уже начал приглашать их на беседы, а также подтвердил готовность пригласить выпускников проекта на работу в рамках республиканских проектов.

«Каждому участнику сегодняшней встречи предложил место в нашей команде. Уверен, их энергия и знания будут очень востребованы на их новых рабочих местах» — написал он в Instagram по итогам одной из встреч.

По словам Ибрагима Тоторкулова, такие конкурсы продолжатся — они показали важность и эффективность.