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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 70 лет

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Суточный минимум температуры в Москве за последние 70 лет обновился в ночь на 10 марта, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.

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Ночью температура в столице упала до –20,5 градуса.

Прежде, 10 марта 2006 года, столбики термометров опустились до –17.

По данным метеобюро Москвы, самая низкая температура для 10 марта была зафиксирована в 1915 году — тогда было –25,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продержатся в Московском регионе еще несколько дней. А к выходным потеплеет до плюсовых значений.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером 10 марта и в ночь на 11 марта москвичи смогут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы».

По словам синоптика, из-за арктического вторжения в ближайшие два дня в Центральную Россию придут аномальные морозы, температура будет ниже нормы на 15 градусов — в этих условиях происходит процесс вымораживания водяного пара, передает телеканал «360».

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