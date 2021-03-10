Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 70 лет
Суточный минимум температуры в Москве за последние 70 лет обновился в ночь на 10 марта, следует из информации на сайте Гидрометцентра России.
Ночью температура в столице упала до –20,5 градуса.
Прежде, 10 марта 2006 года, столбики термометров опустились до –17.
По данным метеобюро Москвы, самая низкая температура для 10 марта была зафиксирована в 1915 году — тогда было –25,6 градуса.
По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продержатся в Московском регионе еще несколько дней. А к выходным потеплеет до плюсовых значений.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером 10 марта и в ночь на 11 марта москвичи смогут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы».
По словам синоптика, из-за арктического вторжения в ближайшие два дня в Центральную Россию придут аномальные морозы, температура будет ниже нормы на 15 градусов — в этих условиях происходит процесс вымораживания водяного пара, передает телеканал «360».